ВСУ отбили Камышеваху под Северодонецком, есть признаки надлома наступления – Арестович

Украинские защитники отбили поселок Камышеваха Северодонецкого района Луганской области. Об этом в эфире канала "Фейгин Live" сообщил советник главы ОП Алексей Арестович.

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"Наши вчера сходили в Камышеваху, куда они (россияне. – Ред.) радостно наступали, чтобы окружить Лисичанск. И наши контратаковали и отбили Камышеваху", – сказал он.

"Я с осторожным оптимизмом сказал бы, что некие признаки надлома российской группировки на этом направлении стали сказываться, потому что сужают темпы и масштаб действий", – считает Арестович.

По поводу захвата гостиницы "Мир" и автовокзала в Северодонецке он сказал, что это самая окраина города, вокруг этих объектов идут бои. "Прорывом в город это назвать невозможно", – отметил Арестович, добавив, что такие попытки были, "но везде им там влупили". На одном направлении, по его словам, россиянам удалось пройти на 500 метров. "Но опять же получили. И сейчас вопрос: то ли откатились, то ли стоят на месте", – сказал советник.

Лиман оккупантам взять не удалось, по его информации. Идут бои.

"Короче, тяжелая ситуация, которая давала нам поводы подумать, а не грозит ли нам реально окружение, продержалась суток пять. Сейчас уже начинают потихоньку сдуваться... Российская армия не смогла взять ни один рубеж, район, который мог бы стать опорным для продолжения серьезного наступления. Из Камышевахи вообще вышибли их, а там была неплохая позиция..." – сказал Арестович.

Вчера Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты проводили штурмы в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово, Белогоровка, успеха не имели.

Вадим Ребрина

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