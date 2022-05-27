Беларусь сосредоточила на границе до семи батальонов и развернула группу РЭБ – Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях до семи батальонов вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению участка украинско-беларуской границы. В Гомельской области возле границы развернута маневровая группа радиоэлектронной борьбы. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с беларуской территории.

На Северском направлении противник продолжает принимать меры по усилению участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях с целью недопущения переброски подразделений Сил обороны Украины на другие направления.

На Слобожанском направлении активных наступательных действий враг не проводил, пытается удержать занимаемые позиции и не допустить дальнейшее продвижение украинских подразделений в направлении госграницы.

В целях улучшения логистического обеспечения войск враг пытается восстановить поврежденную железную дорогу на временно занятых территориях Харьковской области.

На Славянском направлении оккупанты наступательных действий не проводили. Враг обстреливал из артиллерии населенные пункты Святогорск, Богородичное и Вернополье, применил авиацию для ударов по Славянску и Довгенькому.

На Лиманском направлении враг пытается вытеснить украинские подразделения из населенного пункта Лиман и развить наступление на Славянск. Обстреляли из минометов и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Озерное и Диброва. Также нанес авиаудар в районе Северска.

На Северодонецком направлении российские оккупанты при поддержке артиллерии совершали штурмовые действия в районах населенных пунктов Щедрищево, Боровское и Тошковка, боевые действия продолжаются.

Враг пытается улучшить тактическое положение на Бахмутском направлении, нарушить пути логистического обеспечения украинских войск. Проводил штурмы в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово, Белогоровка, успеха не имел.

На Авдеевском направлении противник применил артиллерию по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Каменка, Авдеевка, Пески и Марьинка.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг применил минометы, реактивную и ствольную артиллерию вдоль линии соприкосновения. Нанес авиационные удары с самолетов штурмовой авиации Су-25 в районах Малой Токмачки и Орехова.

На Южнобужском направлении агрессор основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей, сковывании действий наших войск и недопущении переброски резервов Сил обороны на другие направления. Обстреливает украинские войска. Совершил неудачную попытку штурмовых действий в районе населенного пункта Любомировка.

На Николаевском и Криворожском направлениях враг в рамках логистического обеспечения и доукомплектования понесших потерь подразделений переместил в Херсонскую область автомобильную технику, боевые бронированные машины и реактивные системы залпового огня.

Читайте также: Украинский истребитель МиГ-29 сбил на юге российский Су-35

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.