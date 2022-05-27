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Украинский истребитель МиГ-29 сбил на юге российский Су-35

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2022, 16:30
Украинский истребитель МиГ-29 сбил на юге российский Су-35 - Фото
МиГ-29МУ1 (фото - Укроборонпром)

Сегодня, 27 мая, украинский МиГ-29 сбил очередной российский военный самолет. Об этом пишет командование Воздушных сил ВСУ.

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Уничтожение более современного, чем МиГ-29, истребителя Су-35 захватчиков произошло около 14:00 над Херсонской областью.

В Воздушных силах отметили, что летчик врага "охотился за самолетами украинской штурмовой авиации".

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Евгений Пилипенко
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война Херсонская область миг-29 воздушные силы су-35 воздушная дуэль
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