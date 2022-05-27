11 бронемашин, 7 танков и 150 оккупантов: сводка потерь за сутки
27.05.2022, 09:47
Украинский военный (фото - Генштаб ВСУ)
Силы обороны Украины уничтожили 150 российских военных, 7 танков и 11 боевых машин в сутки. Армия РФ потеряла 29 750 человек с начала вторжения, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Наибольшие потери россияне продолжают нести на Авдеевском направлении.
С 24 февраля по 27 мая армия России потеряла на войне в Украине:
1322 (+7) вражеских танков,
боевых бронированных машин – 3246 (+11),
артиллерийских систем – 623 (+6),
РСЗО – 201 (+0), средств ПВО – 93 (+0),
самолетов – 206 (+0), вертолетов – 170 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 503 (+1),
крылатых ракет – 115 (+1),
кораблей/катеров – 13(+0),
автомобильной техники и автоцистерн – 2226 (+1), специальной техники – 48 (+1).
- 26 мая сообщалось, что оккупанты привезли в Мелитополь эшелон старинных танков Т-62 и готовятся к наступлению.
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