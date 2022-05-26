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Оккупанты привезли в Мелитополь эшелон старинных танков Т-62, готовятся к наступлению: ОВА

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2022, 03:02
Оккупанты привезли в Мелитополь эшелон старинных танков Т-62, готовятся к наступлению: ОВА - Фото
Танк Т-62 на вокзале в Мелитополе (Фото: InformNapalm)

25 мая в Мелитополь пришел эшелон с российскими танками старой модели – Т-62, враг готовится к наступлению. Об этом сообщает Запорожская ОВА.

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Как отмечается, российские оккупанты продолжают осуществлять активную подготовку к наступательным действиям на Запорожском направлении.

Враг обстрелял позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру в районах Орехова и Гуляйполя, а также нанес авиационные удары и совершил артиллерийские обстрелы в районе Полтавки.

Сегодня в Мелитополь прибыл эшелон устаревших танков Т-62, который россияне сняли с консервации. Танки оснащены пушками калибра 115 мм.

Как сообщается, оккупанты продолжают нести потери личного состава и военной техники. Регулярно поступает информация о сосредоточении значительного числа раненых российских военнослужащих в лечебных учреждениях временно оккупированного Крыма.

Читайте также: Оккупанты бросают силы в зону ООС. Готовят наступление на Запорожском направлении: Генштаб

Наталия Медведева
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запорожская область танки наступление мелитополь
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