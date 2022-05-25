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Оккупанты бросают силы в зону ООС. Готовят наступление на Запорожском направлении: Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2022, 19:29
Оккупанты бросают силы в зону ООС. Готовят наступление на Запорожском направлении: Генштаб - Фото
Фото: Министерство обороны/Facebook

Основные усилия противник сосредотачивает на нанесении ударов по группировке Объединенных сил и попытках установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ. 

Основные усилия противник сосредоточил на Бахмутском направлении. Пытается развить успех на Лиманском направлении. Кроме того, российские оккупанты продолжают осуществлять активную подготовку к наступательным действиям на Новопавловском и Запорожском направлениях. 

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Противник предпринял попытки наступательных и штурмовых действий на Северодонецком и Бахмутском направлениях в районах населенных пунктов Берестово, Липовое и Нырково, успеха не имел, отошел на ранее занятые рубежи. 

Враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений в районах Изюма и Славянска. Совершил попытки штурмовых и наступательных действий в районах Долгенького Харьковской области и Богородичного Донецкой области, успеха не имел, с потерями отошел. 

На Донецком направлении противник наносит артиллерийские и авиационные удары в районах Лимана и Камышевахи Донецкой области, Северодонецка и Новозвановки в Луганской области. 

На Авдеевском направлении российские оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка и Пески. 

На Южнобужском направлении вражеские подразделения пытались улучшить тактическое положение в направлении Николаева и обеспечить выход на административные границы Херсонской области. 

На Слобожанском направлении оккупанты оказывают систематическое огневое влияние высокой интенсивности по районам сосредоточения наших войск. Подразделения агрессора обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Краснополье Сумской области, а также Терновая, Русские Тишки, Долгенькое и Новая Дмитровка Харьковской области. 

Противник продолжает нести потери личного состава и военной техники. Регулярно поступает информация о сосредоточении значительного количества раненых военнослужащих вооруженных сил РФ в лечебных заведениях приграничных с Украиной населенных пунктов.

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Роман Брыль
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