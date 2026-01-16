На пяти крупных железнодорожных вокзалах приглушат освещение
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
На железнодорожных вокзалах во Львове, Днепре, Одессе, Киеве и Харькове приглушат наружное освещение. Об этом сообщила Укрзалізниця.
Решение приняли для экономии электроэнергии. Вместе с тем пункты несокрушимости продолжают работать в штатном режиме.
В УЗ отметили, что все желающие могут согреться, подзарядить гаджеты и "провести холодный вечер в тепле и комфорте".
В столице кроме вокзала снизили мощность всего уличного освещения до 20% из-за дефицита электроэнергии. Также решили ограничить архитектурно-декоративную подсветку домов, зданий и сооружений, рекламных средств и информационных вывесок.
- В результате этих обстрелов и сильных морозов украинская энергосистема работает в условиях жесткого дефицита. По данным президента Владимира Зеленского, на 15 января при потребности 18 ГВт были доступны только 11 ГВт электроэнергии.
- В Украине из-за этого планируют ослабить комендантский час, первым – для Киева. Пункты несокрушимости будут работать круглосуточно.
Комментарии (0)