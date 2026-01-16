На пяти крупных железнодорожных вокзалах приглушат освещение

Вокзал Киева (Фото: Укрзалізниця)

На железнодорожных вокзалах во Львове, Днепре, Одессе, Киеве и Харькове приглушат наружное освещение. Об этом сообщила Укрзалізниця.

Решение приняли для экономии электроэнергии. Вместе с тем пункты несокрушимости продолжают работать в штатном режиме.

В УЗ отметили, что все желающие могут согреться, подзарядить гаджеты и "провести холодный вечер в тепле и комфорте".

В столице кроме вокзала снизили мощность всего уличного освещения до 20% из-за дефицита электроэнергии. Также решили ограничить архитектурно-декоративную подсветку домов, зданий и сооружений, рекламных средств и информационных вывесок.

Вокзал Днепра (Фото: Укрзалізниця)

Вокзал Одессы (Фото: Укрзалізниця)

Вокзал Львова (Фото: Укрзалізниця)