На п'яти великих залізничних вокзалах приглушать освітлення

Укрзалізниця ухвалила рішення в такий спосіб економити електроенергію

Вокзал Києва (Фото: Укрзалізниця)

На залізничних вокзалах у Львові, Дніпрі, Одесі, Києві та Харкові приглушать зовнішнє освітлення. Про це повідомила Укрзалізниця.

Рішення ухвалили задля економії електроенергії. Разом із тим пункти незламності продовжують працювати у штатному режимі.

В УЗ зазначили, що всі охочі можуть зігрітися, підзарядити гаджети та "провести холодний вечір у теплі й комфорті".

У столиці окрім вокзалу знизили потужність усього вуличного освітлення до 20% через дефіцит електроенергії. Також вирішили обмежити архітектурно-декоративну підсвітку будинків, будівель і споруд, рекламних засобів та інформаційних вивісок.

Вокзал Дніпра (Фото: Укрзалізниця)

Вокзал Одеси (Фото: Укрзалізниця)

Вокзал Львів (Фото: Укрзалізниця)