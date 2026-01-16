На п'яти великих залізничних вокзалах приглушать освітлення
На залізничних вокзалах у Львові, Дніпрі, Одесі, Києві та Харкові приглушать зовнішнє освітлення. Про це повідомила Укрзалізниця.
Рішення ухвалили задля економії електроенергії. Разом із тим пункти незламності продовжують працювати у штатному режимі.
В УЗ зазначили, що всі охочі можуть зігрітися, підзарядити гаджети та "провести холодний вечір у теплі й комфорті".
У столиці окрім вокзалу знизили потужність усього вуличного освітлення до 20% через дефіцит електроенергії. Також вирішили обмежити архітектурно-декоративну підсвітку будинків, будівель і споруд, рекламних засобів та інформаційних вивісок.
- Унаслідок цих обстрілів і через сильні морози українська енергосистема працює в умовах жорсткого дефіциту. За даними президента Володимира Зеленського, на 15 січня за потреби 18 ГВт були доступні тільки 11 ГВт електроенергії.
- В Україні через це планують послабити комендантську годину, першим – для Києва. Пункти незламності працюватимуть цілодобово.
