Северодонецк. В отель "Мир" ворвались российские диверсанты, но город держится – глава ВГА

Вчера в отель "Мир" на окраине Северодонецка ворвалась российская диверсионно-разведывательная группа, однако город держится, и армия РФ в него не зашла. Об этом заявил в эфире национального телемарафона глава военно-гражданской администрации города Александр Стрюк.

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По его словам, российская армия не прорвалась в Северодонецк, хотя вчера за город шли ожесточенные бои.

"У нас есть горячая точка. Это наш отель "Мир", в который зашла российская ДРГ. В течение дня ее оттуда пытались выбить. Там довольно ожесточенная ситуация, но мы устояли", – сказал Стрюк.

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По его словам, в город пытались зайти и с других сторон, не прекращаются артиллерийские обстрелы Северодонецка.

"Довольно горячо, но город держится", – сказал он и добавил, что надеется и верит в последующее контрнаступление украинских сил.

Россияне пытаются окружить Северодонецк. В последние дни они безуспешно проводили штурмовые действия и обстреливали город.

По данным британской разведки, между северной и южной группировками россиян у Северодонецка – 25 км.

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Марк Сировой

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