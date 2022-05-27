Северодонецк. В отель "Мир" ворвались российские диверсанты, но город держится – глава ВГА
Вчера в отель "Мир" на окраине Северодонецка ворвалась российская диверсионно-разведывательная группа, однако город держится, и армия РФ в него не зашла. Об этом заявил в эфире национального телемарафона глава военно-гражданской администрации города Александр Стрюк.
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По его словам, российская армия не прорвалась в Северодонецк, хотя вчера за город шли ожесточенные бои.
"У нас есть горячая точка. Это наш отель "Мир", в который зашла российская ДРГ. В течение дня ее оттуда пытались выбить. Там довольно ожесточенная ситуация, но мы устояли", – сказал Стрюк.
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По его словам, в город пытались зайти и с других сторон, не прекращаются артиллерийские обстрелы Северодонецка.
"Довольно горячо, но город держится", – сказал он и добавил, что надеется и верит в последующее контрнаступление украинских сил.
- Россияне пытаются окружить Северодонецк. В последние дни они безуспешно проводили штурмовые действия и обстреливали город.
- По данным британской разведки, между северной и южной группировками россиян у Северодонецка – 25 км.
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