UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Северодонецк. В отель "Мир" ворвались российские диверсанты, но город держится – глава ВГА

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2022, 08:30
Северодонецк. В отель
Отель Мир в Северодонецке (фото - Aleks Kotelenets, Google Maps)

Вчера в отель "Мир" на окраине Северодонецка ворвалась российская диверсионно-разведывательная группа, однако город держится, и армия РФ в него не зашла. Об этом заявил в эфире национального телемарафона глава военно-гражданской администрации города Александр Стрюк.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, российская армия не прорвалась в Северодонецк, хотя вчера за город шли ожесточенные бои.

"У нас есть горячая точка. Это наш отель "Мир", в который зашла российская ДРГ. В течение дня ее оттуда пытались выбить. Там довольно ожесточенная ситуация, но мы устояли", – сказал Стрюк.

Читайте также: Бутусов об актуальной ситуации у Северодонецка: Уступать врагу здесь никто не собирается

Северодонецк. В отель "Мир" ворвались российские диверсанты, но город держится – глава ВГА

По его словам, в город пытались зайти и с других сторон, не прекращаются артиллерийские обстрелы Северодонецка.

"Довольно горячо, но город держится", – сказал он и добавил, что надеется и верит в последующее контрнаступление украинских сил.

Читайте также: В Северодонецке в значительной степени есть угроза "второго Мариуполя" – Арестович

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
северодонецк отель диверсанты мир дрг Александр Стрюк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 