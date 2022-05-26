Армия РФ бросила силы на захват Лимана и неудачно штурмовала у Северодонецка – Генштаб ВСУ

На Донбассе Россия бросила усилия на захват Лимана, оккупанты безуспешно провели штурмовые действия под Северодонецком и на нескольких восточных и южных направлениях. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Ситуация по направлениям:

Донбасс

Главные усилия РФ бросила на попытки взять под полный контроль Лиман и улучшить тактическое положение в районе Северодонецка и Авдеевки. Враг активно использует средства РЭБ на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Применяет артиллерию и штурмовую авиацию.

Россияне пытаются закрепиться у Северодонецка, но штурмовые действия в направлении Устиновки оккупантам успеха не принесли. На Бахмутском направлении идут бои, врагу не удалась попытка наступать в районах Камышевахи, Липового и Нагорного.

На Авдеевском – оккупанты безуспешно вели штурмовые действия в районах Красногоровки, Камянки, Авдеевки, Песков. На Новопавловском – пытались наступать в районе Золотой Нивы, но после потерь отошли.

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Юг

На Запорожском – артобстрелы оккупантами Новополя, Чаривного, Орехова, Камянки. На Николаевском – враг пытается улучшить положение, выйти на админграницу Херсонской области, безуспешно вел штурмовые действия в районе Таврийского. На Криворожском – РФ безуспешно пыталась вести штурмовые действия в районе Николаевки, обстреливала гражданскую инфраструктуру возле Осокоровки, Трудолюбовки, Добрянки.

Оккупанты оборудуют позиции в районе Чернобаевки, Правдино, Зори.

Слобожанское направление

Враг интенсивно обстреливает районы сосредоточения украинских сил, обстрелял гражданскую инфраструктуры в районе Терновой и Черкасских Тишек. Пытается улучшить положение в районе Изюма и возобновить наступление на Славянск, обстрелял Чепиль, Довгеньке, Курульку, Богородичное, Студенок.

Север

На Волынском и Полесском – с личным составом военных частей армии Беларуси проводятся командно-штабные и мобилизационные тренировки. В Беларуси ликвидируют последствия пребывания здесь армии РФ, пытаются не допустить незаконного оборота оружия и боеприпасов.

В Брянской и Курской области РФ российские войска прикрывают границу и пытаются не допустить переброски украинских сил на другие направления. Россияне обстреляли приграничные Бачивск, Краснополье, Заречье.

24 мая британская разведка сообщила, что между северной и южной группировками россиян у Северодонецка – 25 км.

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Марк Сировой

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