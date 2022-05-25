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Оккупанты не могут окружить Северодонецк. Обстрелы не прекращаются – Гайдай

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2022, 21:02
Оккупанты не могут окружить Северодонецк. Обстрелы не прекращаются – Гайдай - Фото
Результат обстрела Северодонецка (фото: Сергей Гайдай/telegram)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подтвердил, что Северодонецк не окружен, но ситуация в Луганской области остается тяжелой.  

"Северодонецк не окружен, в городе и селах громады остаются до 15 000 жителей, в общей сложности на подконтрольной нам Луганской области – более 40 000 человек, из них 99% выезжать не хотят", – сказал Гайдай. 

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Он добавил, что трасса Лисичанск-Бахмут продолжает обстреливаться.  

"Вчера вражеская ДРГ вышла на дорогу, была перестрелка, оркам удалось даже поставить свои блок-посты, но… Сегодня дорога не перекрыта, гуманитарные грузы доставлены". 

Лисичанск остался полностью без газа из-за чего не может работать местная пекарня. Но "мы уже позаботились. Хлеб все равно будет", – сказал Гайдай. 

Глава ОВА заверил, что "Луганская область продолжает сдерживать орду, уничтожающую наши населенные пункты. Обстрелы не прекращаются. Вообще". 

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Роман Брыль
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северодонецк луганская ова Cергей Гайдай Лисичанск-Бахмут
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