Оккупанты не могут окружить Северодонецк. Обстрелы не прекращаются – Гайдай

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подтвердил, что Северодонецк не окружен, но ситуация в Луганской области остается тяжелой.

"Северодонецк не окружен, в городе и селах громады остаются до 15 000 жителей, в общей сложности на подконтрольной нам Луганской области – более 40 000 человек, из них 99% выезжать не хотят", – сказал Гайдай.

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Он добавил, что трасса Лисичанск-Бахмут продолжает обстреливаться.

"Вчера вражеская ДРГ вышла на дорогу, была перестрелка, оркам удалось даже поставить свои блок-посты, но… Сегодня дорога не перекрыта, гуманитарные грузы доставлены".

Лисичанск остался полностью без газа из-за чего не может работать местная пекарня. Но "мы уже позаботились. Хлеб все равно будет", – сказал Гайдай.

Глава ОВА заверил, что "Луганская область продолжает сдерживать орду, уничтожающую наши населенные пункты. Обстрелы не прекращаются. Вообще".

Гайдай опроверг фейк об "отрезанной" Луганской области.

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Роман Брыль

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