Трасса не перекрыта, "котла" нет: Гайдай опроверг фейк об "отрезанной" Луганской области

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай опроверг информацию о том, что область якобы отрезана, и трасса Лисичанск-Бахмут якобы перекрыта.

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Он отметил, что сегодня ряд СМИ начал распространять новость о том, что оккупанты якобы отрезали "дорогу жизни", но это, по его словам, не соответствует действительности.

"Луганская область не отрезана! Трасса Лисичанск-Бахмут не перекрыта. Доступ к Лисичанску и Северодонецку есть", – заявил глава ОВА.

Гайдай сообщил, что дорога простреливается, но сегодня уже удалось завезти гуманитарные грузы, и по состоянию на 13:00 передвижение по дороге возможно.

"Некоторые заголовки вообще вызывают возмущение. Писать "Россияне перерезали сообщение по трассе Лисичанск-Бахмут. Луганская область в котле?" – безответственно и манипулятивно. Свои догадки оставьте при себе. Думали ли Вы о том, что будет с родными защитников, защищающих Луганскую область, и родственников оставшихся в области, когда они это прочитают? Какой котел?" – написал Гайдай и призвал верить только официальным источникам информации.

Вчера Гайдай сообщил, что трасса Лисичанск-Бахмут уже полностью простреливается, там уже "работают" вражеские ДРГ, и ехать по дороге крайне опасно.

Российские войска продолжают попытки окружить Северодонецк.

По словам Гайдая, россияне бросили 25 БТГр для попытки полного захвата Луганской области, и эта неделя будет решающей.

Оксана Житнюк

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