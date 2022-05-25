Россияне бросили 25 БТГр на захват Луганской области, эта неделя будет решающей – Гайдай

Россияне бросили 25 БТГр для попытки полного захвата Луганской области, и эта неделя будет решающей – если войскам РФ не удастся оккупировать всю область, то они "выдохнутся". Такое мнение выразил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телеканала Украина 24.

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По словам Гайдая, на захват Луганской области россияне бросили 25 БТГр, в каждой из которых по 300-500 человек. Одновременно россияне могут бросать в бой до батальона своих войск.

"Обстрелы Северодонецка увеличиваются просто в геометрической прогрессии. И авиабомбы сбрасывают на город, и постоянно "Градами", "Смерчами" обстреливают, и артиллерией. Уже подошли достаточно близко российские войска, поэтому они уже могут обстреливать и минометами", – сообщил Гайдай.

По словам главы ОВА, вчера, 24 мая, бои велись уже на окраине города. Он считает, что российский диктатор Владимир Путин поставил своим войскам цель "захватить Луганскую область, чего бы это не стоило", и сколько бы россияне не потеряли солдат и техники в боях против ВСУ.

Гадай подчеркнул, что в регион переброшены войска РФ из Мариуполя, Харьковской и Донецкой областей, а неделю назад всего за полтора дня зашло еще 2500 единиц российской техники.

"Наши бойцы в шоке, что они (российские войска. – ред.) лезут со всех щелей, как тараканы. Но, я думаю, что ближайшая неделя покажет… Все развитие событий будет именно на этой неделе. Если они до субботы-воскресенья не добьются успеха, то они выдохнутся, и уже ситуация как минимум стабилизируется для нас", – считает Гайдай.

Советник главы ОП Алексей Арестович прогнозирует, что Кремль попытается "продать" населению России как победу взятие Мариуполя и выход на границы Луганской области, а дальше пойдет на переговоры.

Российские войска продолжают попытки окружить Северодонецк.

Оксана Житнюк

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