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Арестович спрогнозировал, что именно Кремль попытается "продать" россиянам как победу

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2022, 23:06
Арестович спрогнозировал, что именно Кремль попытается
Алексей Арестович (фото - пресс-служба ОП)

Советник главы ОП Алексей Арестович прогнозирует, что Кремль попытается "продать" населению России как победу взятие Мариуполя и выход на границы Луганской области, а дальше пойдет на переговоры. Об этом он сказал в эфире канала "Фейгин live".

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Он напомнил заявление первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко, который сказал, что "Россия сегодня воюет не с Украиной, а с объединенным Западом, к сожалению, на территории Украины и руками украинцев". По мнению Арестовича, россиянам хотят внушить тезис о неравенстве сил в этой войне.

"Они ведут к тому, чтобы продать российскому обществу скромные результаты этой войны. Ну, например, взятие Мариуполя и выход на границы Луганской области. И это продать как победу", – сказал он.

Арестович отметил, что, когда сегодня поздравляли министра обороны РФ Сергея Шойгу с днем рождения, была сказана фраза о том, что РФ якобы выполняет свои задачи по освобождению населения Донбасса. "То есть они еще раз воспользовались случаем, чтобы обозначить цели — это границы Луганска и Донецка", – считает он.

После этого, согласно прогнозу Арестовича, Кремль заявит россиянам, что Донбасс "защищен", а "по поводу безобразного поведения Украины начались переговоры с Западом". "То есть они пытаются провернуть ситуацию: мы и Запад уговариваем Украину", – считает Арестович.

По его мнению, это будет попытка сбить поток западной помощи и выиграть для себя время. Но Украина на "Минск-3" не пойдет, отметил Арестович.

Читайте также: Если Россия не пойдет на переговоры по Крыму и Донбассу, будем забирать силой – Арестович

Вадим Ребрина
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Алексей Арестович
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