Россия сигнализирует Западу о желании зафиксировать текущие результаты войны – СНБО

Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщает, что в последнее время пропаганда навязывает населению России мнение, что в ее войне против Украины "не все так однозначно". Таким образом Россия, по мнению ЦПД, направляет сигнал Западу о ее желании зафиксировать результаты войны по состоянию на сегодня.

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Индикатором начала изменения риторики, отмечают в ЦПД, стало заявление на росТВ эксперта-пропагандиста Михаила Ходаренка о том, что России следует вывести войска из Украины. При этом он предупредил, что для российской армии ситуация будет только ухудшаться, поскольку Украина имеет большую международную поддержку.

"Самый главный недостаток нашего военно-политического положения в том, что мы в полном геополитическом одиночестве и практически против нас, как бы нам не хотелось это признавать, весь мир. Из этой ситуации нужно выходить", – отметил Ходеренок.

Говоря о военных способностях ВСУ, он заявил: "Уровень профессионализма любой армии определяется не комплектованием ее по контракту, а уровнем подготовки личного состава и его настроения, готовности проливать кровь за свою Родину. Вот этим определяется уровень профессионализма. В конце концов, победа на поле боя определяется высоким нравственным состоянием личного состава, проливающего кровь за те идеи, за которые он готов сражаться".

Но самое удивительное, отмечают в СНБО, что это выступление сопровождалось довольно умеренными комментариями ведущей, пропагандистки Ольги Скабеевой. "И этот факт наталкивает на размышления еще больше", – говорится в сообщении.

Эксперты СНБО констатируют, что тезис "не все так однозначно" в контексте войны с Украиной распространяется в российских СМИ всех уровней. Эксперты и политологи разного калибра дают прогнозы, "близкие к капитуляционным", говорят в Центре.

К ним присоединились первые лица России. В ЦПД приводят недавнее заявление первого заместитель главы администрации президента РФ Сергея Кириенко, который сказал, что "Россия сегодня воюет не с Украиной, а с объединенным Западом, к сожалению, на территории Украины и руками украинцев". Такие заявления, отмечают в Центре, прямо противоположны тем, которые высказывались в медийном поле еще две-три недели назад.

ЦПД считает, что из этого можно сделать первый вывод: всеми коммуникационными каналами населению России навязывается мнение, что "в войне не все так однозначно, поскольку мы (россия) воюем не со слабой Украиной, а с могучим Западом". Таким образом, нивелируется даже малейший намек на революционные настроения среди населения РФ.

Ввиду подключения к продвижению тезиса "не все так однозначно" высшего военно-политического руководства России, напрашивается второй вывод: смягчением медийной риторики по поводу боевых действий в Украине Россия направляет четкий сигнал Запада о возможности зафиксировать результаты войны по состоянию на сегодня и пытается получить обратную реакцию, считают в СНБО.

13 мая советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что российский диктатор Владимир Путин направил своих представителей в ряд западных стран, чтобы обсудить прекращение войны против Украины и возможность договориться по уже захваченным территориям.

Вадим Ребрина

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