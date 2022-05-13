Путин предлагает Западу остановиться и договориться по Украине – Арестович

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что российский диктатор Владимир Путин направил своих представителей в ряд западных стран, чтобы обсудить прекращение войны против Украины и возможность договориться по уже захваченным территориям. Об этом Арестович сказал в эфире канала "Фейгин Live".

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По его словам, кремлевские "эмиссары" поехали в ряд западных стран (Арестович назвал Германию, Францию, Венгрию "и так далее") с повесткой, "которая звучит примерно так: все мы немного погорячились, просим понять и простить".

Он напомнил, что пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын после своего визита в Киев сказал изданию Türkiye, что Россия "хочет сесть за стол переговоров не только с Украиной, но и с Западом, и заключить новую большую сделку".

"Россия пытается сторговаться: все мы были немного неправы, но давайте Минск-3", – сказал Арестович.

Кроме того, по его словам, президент Франции Эмманюэль Макрон якобы предложил президенту Владимиру Зеленскому: "давайте вы уступите немного суверенитетом Украины, и Путин успокоится".

Ранее сегодня Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai 1 сказал, что Макрон сейчас зря пытается искать "выход для России" из создавшейся ситуации с ее неудачными военными действиями против Украины. "А мне предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по поводу нашего суверенитета ради того, чтобы сохранить лицо президенту Путину. Мне кажется, это не очень корректно со стороны тех или иных лидеров. Мы не готовы сохранять что-то кому-то, и терять за это наши территории", – сказал Зеленский.

Также Арестович вспомнил о решении Финляндии и Швеции стать членами НАТО.

"Надо четко понимать. Кремль гонит эмиссаров на Запад, предлагая остановиться и договориться. Договориться по уже захваченной территории", – сказал Арестович.

"Дулю с маком. Ничего такого не будет. Будем мочить, пока не замочим и не выгоним отсюда", – добавил он.

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Вадим Ребрина

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