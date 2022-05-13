UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Путин предлагает Западу остановиться и договориться по Украине – Арестович

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2022, 23:08
Путин предлагает Западу остановиться и договориться по Украине – Арестович - Фото
Владимир Путин и Сергей Шойгу (фото – ЕРА)

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что российский диктатор Владимир Путин направил своих представителей в ряд западных стран, чтобы обсудить прекращение войны против Украины и возможность договориться по уже захваченным территориям. Об этом Арестович сказал в эфире канала "Фейгин Live".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, кремлевские "эмиссары" поехали в ряд западных стран (Арестович назвал Германию, Францию, Венгрию "и так далее") с повесткой, "которая звучит примерно так: все мы немного погорячились, просим понять и простить".

Он напомнил, что пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын после своего визита в Киев сказал изданию Türkiye, что Россия "хочет сесть за стол переговоров не только с Украиной, но и с Западом, и заключить новую большую сделку".

"Россия пытается сторговаться: все мы были немного неправы, но давайте Минск-3", – сказал Арестович.

Кроме того, по его словам, президент Франции Эмманюэль Макрон якобы предложил президенту Владимиру Зеленскому: "давайте вы уступите немного суверенитетом Украины, и Путин успокоится".

Ранее сегодня Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai 1 сказал, что Макрон сейчас зря пытается искать "выход для России" из создавшейся ситуации с ее неудачными военными действиями против Украины. "А мне предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по поводу нашего суверенитета ради того, чтобы сохранить лицо президенту Путину. Мне кажется, это не очень корректно со стороны тех или иных лидеров. Мы не готовы сохранять что-то кому-то, и терять за это наши территории", – сказал Зеленский.

Также Арестович вспомнил о решении Финляндии и Швеции стать членами НАТО.

"Надо четко понимать. Кремль гонит эмиссаров на Запад, предлагая остановиться и договориться. Договориться по уже захваченной территории", – сказал Арестович.

"Дулю с маком. Ничего такого не будет. Будем мочить, пока не замочим и не выгоним отсюда", – добавил он.

Читайте также: Министр обороны США впервые с начала российского вторжения в Украину поговорил с Шойгу

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский владимир путин эмманюэль макрон Алексей Арестович
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 