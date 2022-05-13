Министр обороны США впервые с начала российского вторжения в Украину поговорил с Шойгу

Министр обороны США Ллойд Остин впервые с 18 февраля побеседовал с министром обороны России Сергеем Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

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Кроме замечания, что это первый телефонный разговор двух министров с начала российского вторжения в Украину, в Пентагоне сообщили: "Министр Остин призвал к немедленному прекращению огня в Украине и подчеркнул важность сохранения линий связи".

В сообщении Минобороны РФ говорится, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

"Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию в Украине", – сказано в сообщении.

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Вадим Ребрина

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