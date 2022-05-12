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Путин не хочет прямой войны с НАТО – глава Пентагона

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2022, 06:38
Путин не хочет прямой войны с НАТО – глава Пентагона - Фото
Ллойд Остин (фото - ЕРА)

Руководитель Пентагона Ллойд Остин считает, что российский диктатор Владимир Путин не хочет прямой войны РФ с НАТО. Об этом он заявил на слушаниях в Конгрессе США, передает Newsweek.

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Республиканец Гарольд Роджерс спросил Остина о гипотетическом сценарии нападения России на Польшу, члена НАТО или другую страну в регионе.

"Если Россия решит напасть на любую страну, входящую в НАТО, это изменит правила игры. Но если вы посмотрите на расчеты Путина… мое мнение таково, что Россия не хочет бросать вызов НАТО", – ответил глава Пентагона.

Остин добавил, что НАТО имеет 1,9 млн военных, самые передовые возможности среди всех альянсов мира с точки зрения вооружения сухопутных войск, кораблей и самолетов.

"Это (прямая война с НАТО. – Ред.) борьба, которой Путин на самом деле не хочет, и это очень быстро переросло бы в другой тип противостояния, которого не хочет видеть никто", – подытожил он.

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Марк Сировой
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