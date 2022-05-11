Россия отреагировала на $40 млрд помощи Украине. Медведев обещает "достигнуть целей" войны

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на одобрение в США еще $40 млрд помощи Украине, и заверил, что "не выйдет нанести тяжелое поражение нашей стране". Сообщение экс-главы правительства России появилось в его Telegram.

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Он признал, что "деньги огромные" и это "беспрецедентный масштаб" помощи Украине. Ее цель, догадывается Медведев, – в "желании нанести тяжелое поражение нашей стране, ограничить ее экономическое развитие и политическое влияние в мире".

Он заявил, что "не выйдет", и предположил, что "быстрее сломается печатный станок русофобов" США.

"А вот цели спецоперации ("спецоперацией" российские оккупанты называют полномасштабное вторжение и геноцид украинского народа. — Прим. ред.) будут достигнуты", – уверен замглавы Совбеза РФ.

Ранее в Офисе президента сыронизировали, что в Медведева "вселился дух Жириновского".

22 февраля 2022 года Медведев пригрозил Европе газом по 2000 евро из-за остановки Северного потока-2.

В апреле Медведев начал угрожать Финляндии и Швеции "за НАТО" ядерным оружием, искандерами и гиперзвуком.

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Евгений Пилипенко

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