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Россия отреагировала на $40 млрд помощи Украине. Медведев обещает "достигнуть целей" войны

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2022, 11:40
Россия отреагировала на $40 млрд помощи Украине. Медведев обещает
Дмитрий Медведев (фото – AP Photo, Alexander Zemlianichenko)

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на одобрение в США еще $40 млрд помощи Украине, и заверил, что "не выйдет нанести тяжелое поражение нашей стране". Сообщение экс-главы правительства России появилось в его Telegram.

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Он признал, что "деньги огромные" и это "беспрецедентный масштаб" помощи Украине. Ее цель, догадывается Медведев, – в "желании нанести тяжелое поражение нашей стране, ограничить ее экономическое развитие и политическое влияние в мире".

Он заявил, что "не выйдет", и предположил, что "быстрее сломается печатный станок русофобов" США.

"А вот цели спецоперации ("спецоперацией" российские оккупанты называют полномасштабное вторжение и геноцид украинского народа. — Прим. ред.) будут достигнуты", – уверен замглавы Совбеза РФ.

Ранее в Офисе президента сыронизировали, что в Медведева "вселился дух Жириновского".

  • 22 февраля 2022 года Медведев пригрозил Европе газом по 2000 евро из-за остановки Северного потока-2.
  • В апреле Медведев начал угрожать Финляндии и Швеции "за НАТО" ядерным оружием, искандерами и гиперзвуком.

Слушайте аудио: "Звезды на спинах вырезала бы". Жена оккупанта призывает убивать и пытать украинских детей

Евгений Пилипенко
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