Палата представителей США утвердила пакет помощи Украине на $40 млрд. "За" – 368 голосов

Палата представителей США согласовала пакет военной и другой помощи для Украины на суму почти $40 млрд. "За" проголосовали 368 конгрессменов, "против" – 57, все из Республиканской партии.

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28 апреля президент США Джо Байден попросил Конгресс принять закон, который позволил бы выделить Киеву более $20 млрд военной помощи, а также $8,5 млрд экономической и $3 млрд гуманитарной помощи.

Конгрессмены по собственной инициативе решили увеличить пакет помощи Украине еще почти на $7 млрд. Их предложение предусматривало дополнительные $3,4 млрд на военную помощь и столько же – на гуманитарную.

Этот законопроект еще должен утвердить Сенат (верхняя палата парламента США). Лидер демократов Чак Шумер обещал, что Сенат не будет затягивать с голосованием, чтобы быстро отправить документ на подпись президенту.

Это голосование не привязано к программе ленд-лиза, подписанной Байденом. Она позволяет США предоставлять Украине взаймы или аренду оружие по упрощенной процедуре без бюрократических преград. Использованная военная техника может быть списана, а оплата за уничтоженную технику может не взиматься.

Андрей Водяный

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