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Новости | Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2022, 22:25
Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины - Фото
Скриншот с видео

Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, который упростит процесс поставок Украине военной техники.

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В тексте документа, по словам главы Офиса президента Андрея Ермака, говорится о предоставлении президенту США расширенных полномочий по передаче или предоставлению в аренду Украине оборонных средств для "защиты гражданского населения от российского военного вторжения" и для других целей.

После принятия закона глава Белого Дома обязан в течение 60 дней установить ускоренные процедуры доставки продукции.

Закон о ленд-лизе позволяет значительно ускорить поставки Украине вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США. "И все это позволит нам выбить российскую армию из наших территорий", – убежден Ермак.

"Благодарен президенту США и американскому народу поддержку Украины в борьбе за нашу свободу и будущее. Подписание сегодня закона о ленд-лизе – исторический шаг. Убежден, что мы снова вместе победим. И защитим демократию в Украине и Европе. Как и 77 лет назад", - написал президент Владимир Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль написал, что во время второй мировой войны ленд-лиз стал одним из главных факторов победы антигитлеровской коалиции над нацизмом.

"Спустя 80 лет история повторяется. Президент США Джо Байден только что подписал закон, вводящий программу ленд-лиза для поддержки Украины. Это означает больше вооружения и другой помощи для украинских воинов, чтобы победить российских оккупантов. Поставки американского оружия теперь не будут ограничены никакими дополнительными процедурами, что ускорит его предоставление", – написал премьер.

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дополняется

Вадим Ребрина
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джо байден
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