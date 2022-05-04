Нацгвардия штата Индиана подготовила для отправки в Украину бронетранспортеры М113. Об этом сообщает ведомство в Facebook.
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Отмечается, что бронетранспортеры будут переданы Украине как часть оборонной помощи от США.
Перед отправкой нацгвардейцы из Индианы осмотрели, отремонтировали и испытали M113 в лагере Аттербери, чтобы убедиться, что они полностью работоспособны.
- 28 апреля Палата представителей Конгресса США приняла закон о ленд-лизе для Украины. Президент Зеленский уверен: ленд-лиз поможет Украине победить "идейных наследников нацизма".
- Байден заявил, что запросит у Конгресса дополнительный пакет помощи Украине на $33 млрд.
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