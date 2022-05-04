Нацгвардия штата Индиана подготовила для отправки в Украину бронетранспортеры М113. Об этом сообщает ведомство в Facebook.

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Отмечается, что бронетранспортеры будут переданы Украине как часть оборонной помощи от США.

Перед отправкой нацгвардейцы из Индианы осмотрели, отремонтировали и испытали M113 в лагере Аттербери, чтобы убедиться, что они полностью работоспособны.

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Марк Сировой

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