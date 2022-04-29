UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: Ленд-лиз от США поможет нам победить идейных наследников нацистов – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2022, 21:47
Владимир Зеленский (скриншот)
Новое видеообращение Зеленского: Начинаем глобальную кампанию по распространению смелости
Новое видеообращение Зеленского: Начинаем глобальную кампанию по распространению смелости
Россияне ночью завели новую колонну, им устроили новую "Чернобаевку": сводка от Арестовича
Россияне ночью завели новую колонну, им устроили новую "Чернобаевку": сводка от Арестовича

Новый американский ленд-лиз "поможет Украине и всему свободному миру преодолеть идейных наследников нацистов, развязавших войну против нас". Об этом и на другие темы Президент Украины Владимир Зеленский говорил в новом ежедневном обращении к народу.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Глава государства поблагодарил США, президента этой страны Джо Байдена и Конгресс за аналог знаменитой программы ленд-лиза, которая помогла в борьбе против нацистов во времена Второй мировой войны.

"Ленд-лиз и другие программы поддержки Украины – это конкретное доказательство того, что свобода и сейчас умеет защищаться от тирании", – сказал он.

Читайте мнение: Конгресс США одобрил ленд-лиз для Украины. Поможет ли это нам победить Россию

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский обращение ленд-лиз
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 