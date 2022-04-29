Новый американский ленд-лиз "поможет Украине и всему свободному миру преодолеть идейных наследников нацистов, развязавших войну против нас". Об этом и на другие темы Президент Украины Владимир Зеленский говорил в новом ежедневном обращении к народу.

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Глава государства поблагодарил США, президента этой страны Джо Байдена и Конгресс за аналог знаменитой программы ленд-лиза, которая помогла в борьбе против нацистов во времена Второй мировой войны.

"Ленд-лиз и другие программы поддержки Украины – это конкретное доказательство того, что свобода и сейчас умеет защищаться от тирании", – сказал он.

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Евгений Пилипенко

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