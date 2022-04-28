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Новости | В США приняли закон о ленд-лизе для Украины

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2022, 23:25
В США приняли закон о ленд-лизе для Украины - Фото
Фото: EPA

Палата представителей США поддержала закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Палаты.

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Закон принят 417 голосами против 10. Теперь закон должен подписать президент Джо Байден.

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что меняет этот закон для Украины.

  • В тексте документа говорится о предоставлении президенту США расширенных полномочий по передаче или предоставлению в аренду Украине оборонных средств для "защиты гражданского населения от российского военного вторжения" и для других целей.
  • После принятия закона глава Белого Дома обязан в течение 60 дней установить ускоренные процедуры доставки продукции.
  • Закон о ленд-лизе позволяет значительно ускорить поставки Украине вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США. "И все это позволит нам выбить российскую армию из наших территорий", – убежден Ермак.

Он также отметил, что ленд-лиз означает "уверенность США в победе Украины над россией".

"Это важная победа нашего несокрушимого народа, который смог объединить вокруг себя цивилизованный мир в борьбе с российским злом. Будем крушить россию вместе", – написал глава ОП.

Вадим Ребрина
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США андрей ермак ленд-лиз
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