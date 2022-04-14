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Россия угрожает Финляндии и Швеции "за НАТО" ядерным оружием, искандерами и гиперзвуком

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2022, 12:26
Россия угрожает Финляндии и Швеции
Дмитрий Медведев (фото - ЕРА)

Россия угрожает Швеции и Финляндии размещением ядерного оружия и ракетных войск рядом с ними, если эти страны вступят в НАТО. Сообщение с угрозами появилось в Telegram замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

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Представитель руководства страны-оккупанта сетует, что эти страны на севере Европы "со звериной серьезностью" обсуждают возможность войти в Альянс, а тот готов принять их в самые сжатые сроки и с минимальными бюрократическими процедурами.

"Это значит, что у России станет больше официально зарегистрированных противников. <...> Протяженность сухопутных границ Альянса с РФ вырастет более чем вдвое", – делает вывод Медведев.

По его словам, сколько стран в НАТО – 30 или 32, для Москвы "в целом не так уж важно". Замглавы Совбеза РФ попытался унизить Стокгольм и Хельсинки: "При их значимости и населении большой разницы нет".

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После вступления стран в Альянс, пишет Медведев, границу страны оккупантов "придется укреплять".

"Серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет", – отметил он.

Представитель фашистского режима РФ пугает жителей Швеции и Финляндии "повышением цен и налогов, усилением напряженности вдоль границ, искандерами, гиперзвуком и кораблями с ядерным оружием буквально на расстоянии вытянутой руки от собственного дома".

  • 13 апреля газета Svenska Dagbladet написала, что Швеция вступит в НАТО: якобы премьер уже приняла решение об этом.
  • В тот же день глава финского правительства Санна Марин заявила, что Финляндия примет решение, вступать в НАТО или нет, в течение нескольких недель.

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Евгений Пилипенко
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