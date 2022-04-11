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Крупная стратегическая ошибка РФ. Финляндия и Швеция летом готовы вступить в НАТО – Times

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2022, 03:32
Крупная стратегическая ошибка РФ. Финляндия и Швеция летом готовы вступить в НАТО – Times - Фото
Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS

Россия совершила крупную стратегическую ошибку, потому что Финляндия и Швеция, похоже, готовы вступить в НАТО уже летом. Об этом сообщает The Times со ссылкой на официальных лиц.

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Официальные лица США заявили, что членство Швеции и Финляндии в НАТО было темой для разговоров и многочисленных встреч во время переговоров между министрами иностранных дел альянса на прошлой неделе, на которых присутствовали представители обеих скандинавских стран.

По словам официальных лиц, Финляндия и Швеция, похоже, готовы вступить в НАТО уже летом.

Как отмечается, Вашингтон делает ставку на этот шаг, который растянет российские вооруженные силы и расширит западный альянс с 30 до 32 членов, что является прямым следствием вторжения диктатора Путина в Украину.

"Как это может быть чем-то иным, если не серьезной стратегической ошибкой Путина?", – сказал один высокопоставленный американский чиновник.

Ожидается, что заявка Финляндии будет подана в июне, а за ней последует Швеция.

  • 8 апреля финские СМИ сообщили, что официальный Хельсинки намерен подать заявку в НАТО в конце апреля или начале мая.

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Наталия Медведева
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нато Финляндия швеция
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