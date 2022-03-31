UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Поддержка вступления в НАТО возросла в Финляндии до 61%

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2022, 15:14
Поддержка вступления в НАТО возросла в Финляндии до 61% - Фото
Флаги Финляндии и Евросоюза (Фото - EPA)

Результаты соцопроса показали, что 61% граждан Финляндии выступают за вступление страны в НАТО, только 16% против и 23% не определились. Такие данные приводит газета Helsingin Sanomat.  

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Опрос общественного мнения проводился по заказу Helsingin Sanomat компанией Kantar TNS с 28 по 30 марта. 

Предыдущий аналогичный опрос был проведен с 18 по 23 марта и показал поддержку вступления Финляндии в НАТО на уровне 54% против 21%.

Анализ данных опроса показал, сторонников членства в НАТО стало больше во всех группах населения Финляндии.

24 декабря 2021 года представитель МИД РФ Мария Захарова завила, что присоединение Швеции и Финляндии к НАТО "имело бы серьезные военно-политические последствия и потребовало бы адекватной реакции РФ".

31 декабря 2021 года премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна должна сохранить за собой возможность подачи заявки на членство в НАТО на случай, если ей потребуется дальнейшее усиление оборонного сотрудничества с Евросоюзом. 

7 февраля 2022 года сообщалось, что 45% финнов готовы поддержать вступление страны в НАТО, если бы руководство страны дало такие рекомендации.   

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нато Финляндия
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 