Поддержка вступления в НАТО возросла в Финляндии до 61%

Результаты соцопроса показали, что 61% граждан Финляндии выступают за вступление страны в НАТО, только 16% против и 23% не определились. Такие данные приводит газета Helsingin Sanomat.

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Опрос общественного мнения проводился по заказу Helsingin Sanomat компанией Kantar TNS с 28 по 30 марта.

Предыдущий аналогичный опрос был проведен с 18 по 23 марта и показал поддержку вступления Финляндии в НАТО на уровне 54% против 21%.

Анализ данных опроса показал, сторонников членства в НАТО стало больше во всех группах населения Финляндии.

24 декабря 2021 года представитель МИД РФ Мария Захарова завила, что присоединение Швеции и Финляндии к НАТО "имело бы серьезные военно-политические последствия и потребовало бы адекватной реакции РФ".

31 декабря 2021 года премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна должна сохранить за собой возможность подачи заявки на членство в НАТО на случай, если ей потребуется дальнейшее усиление оборонного сотрудничества с Евросоюзом.

7 февраля 2022 года сообщалось, что 45% финнов готовы поддержать вступление страны в НАТО, если бы руководство страны дало такие рекомендации.

Сергей Бережной

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