Финляндии нужно сохранить возможность вступления в НАТО – премьер-министр

Финляндия должна сохранить за собой возможность подачи заявки на членство в НАТО на случай, если ей потребуется дальнейшее усиление оборонного сотрудничества с Евросоюзом. Об этом сказала премьер-министр страны Санна Марин в новогоднем поздравлении, сообщает Yle.fi.

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"Мы должны дорожить свободой выбора, которая у нас есть, и пользоваться ею", – сказала Марин. Она подчеркнула, что право каждой страны – принимать собственные решения в области безопасности.

Премьер также отметила, что Финляндия "доказала, что способна усваивать уроки истории", и если у страны есть пространство для маневра, нужно этим пользоваться.

СПРАВКА. Финляндия провозгласила независимость от бывшей России 4 декабря 1917 года. Вскоре после этого большевистское правительство РСФСР инспирировало в Финляндии вооруженный мятеж, на подавление которого у парламента Финляндии ушло 108 дней. Затем Финляндия поддержала войсками объявившую независимость Эстонию. С 1918 года происходили серьезные столкновения войск Финляндии и Красной армии в Карелии, которые советская историография называет Первой и Второй советско-финскими войнами, и которые закончились подписанием соглашения о неприкосновенности границ в 1922 году.



Зимой 1939 года СССР начал третью советско-финскую войну. Первого декабря 1939 года на оккупированной советскими войсками части Карельского перешейка было провозглашено создание просоветской "Финляндской Демократической Республики" (ФДР), которая тут же получила поддержку Москвы и советскую военную помощь. Использовав ФДР как предлог, СССР обвинил Финляндию в агрессии и начал войну с ней. Это привело к исключению СССР из Лиги Наций. После нескольких кровопролитных зимних операций, 12 марта 1940 года был заключен мирный договор, а ФДР была "распущена".

В апреле 2021 года сообщалось, что Финляндия готова организовать встречу президента США Байдена с лидером РФ Путиным.

14 декабря президент Финляндии Саули Нийнисте позвонил Путину, выразил "серьезную обеспокоенность" ситуацией на границах Украины и подчеркнул необходимость найти дипломатическое решение.

17 декабря Россия опубликовала требования к Западу, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной. РФ угрожает "контругрозами" в случае отказа от выполнения ее требований.

Сергей Бережной

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