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Президент Финляндии Путину: Конфликт с Украиной необходимо разрешить дипломатическим путем

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2021, 14:50
Президент Финляндии Путину: Конфликт с Украиной необходимо разрешить дипломатическим путем - Фото
Саули Нийнисте (Фото: YES2019)

Сегодня, 14 декабря, президент Финляндии Саули Нийнисте позвонил президенту РФ Владимиру Путину. Одной из тем разговора было вероятное новое вторжение России на территорию Украины, пишет пресс-служба Офиса президента Финляндии.

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Во время разговора Нийнисте "выразил серьезную обеспокоенность" напряженной ситуацией на границе с Украиной и подчеркнул необходимость найти дипломатическое решение.

Затем президенты продолжили обсуждение Helsinki Spirit.

СПРАВКА. "Дух Хельсинки" – партнерство, создавшее условия для основ безопасности и сотрудничества в Европе. В 1975 году 35 государств, среди которых США, Канада и другие европейские страны, подписали декларацию. Она должна была преодолеть раскол между Западом и Востоком. Одними из пунктов являются незыблемость границ, суверенное равенство и воздержание от агрессии.
  • 7 декабря 2021 года состоялись переговоры президента США Джо Байдена и Путина на фоне угрозы нового вторжения России в Украину.
  • В проекте заявления послов G7, обнародованном 12 декабря, говорится, что Россия заплатит высокую цену, если снова вторгнется на территорию Украины.
  • Премьер Британии Джонсон позвонил по телефону Путину и предупредил, что любые дестабилизационные действия на территории Украины будут ошибкой для России.

Марина Тищенко
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агрессия России война владимир путин геополитика Финляндия Саули Ниинистё здерживание
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