Президент Финляндии Путину: Конфликт с Украиной необходимо разрешить дипломатическим путем

Сегодня, 14 декабря, президент Финляндии Саули Нийнисте позвонил президенту РФ Владимиру Путину. Одной из тем разговора было вероятное новое вторжение России на территорию Украины, пишет пресс-служба Офиса президента Финляндии.

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Во время разговора Нийнисте "выразил серьезную обеспокоенность" напряженной ситуацией на границе с Украиной и подчеркнул необходимость найти дипломатическое решение.

Затем президенты продолжили обсуждение Helsinki Spirit.

СПРАВКА. "Дух Хельсинки" – партнерство, создавшее условия для основ безопасности и сотрудничества в Европе. В 1975 году 35 государств, среди которых США, Канада и другие европейские страны, подписали декларацию. Она должна была преодолеть раскол между Западом и Востоком. Одними из пунктов являются незыблемость границ, суверенное равенство и воздержание от агрессии.

7 декабря 2021 года состоялись переговоры президента США Джо Байдена и Путина на фоне угрозы нового вторжения России в Украину.

В проекте заявления послов G7, обнародованном 12 декабря, говорится, что Россия заплатит высокую цену, если снова вторгнется на территорию Украины.

Премьер Британии Джонсон позвонил по телефону Путину и предупредил, что любые дестабилизационные действия на территории Украины будут ошибкой для России.

Марина Тищенко

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