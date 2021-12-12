UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Послы G7 предупредили Россию о масштабных последствиях в случае нападения на Украину

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2021, 16:28
Послы G7 предупредили Россию о масштабных последствиях в случае нападения на Украину - Фото
G7 (фото - depositphotos.com)

Россия столкнется с масштабными последствиями и заплатит высокую цену, если президент РФ Владимир Путин нападет на Украину. Об этом говорится в проекте заявления послов G7, опубликованном Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Россия не должна сомневаться в том, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену", – сказано в проекте заявления.

Послы G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) подтверждают свою "непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также праву любого суверенного государства определять свое будущее".

Во время встречи в Ливерпуле послы заявили, что они едины в осуждении наращивания войск у границ Украины и призывают РФ к деэскалации и соблюдению международных обязательств по военной деятельности.

Также послы G7 заявили о поддержке усилий Франции и Германии в нормандском формате по достижению полного выполнения минских соглашений для урегулирования ситуации на Донбассе.

Читайте также: Россия заплатит ужасную цену в случае вторжения в Украину – Байден

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
g7 большая семерка послы вторжение агрессия рф
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 