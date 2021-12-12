Послы G7 предупредили Россию о масштабных последствиях в случае нападения на Украину
Россия столкнется с масштабными последствиями и заплатит высокую цену, если президент РФ Владимир Путин нападет на Украину. Об этом говорится в проекте заявления послов G7, опубликованном Reuters.
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"Россия не должна сомневаться в том, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену", – сказано в проекте заявления.
Послы G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) подтверждают свою "непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также праву любого суверенного государства определять свое будущее".
Во время встречи в Ливерпуле послы заявили, что они едины в осуждении наращивания войск у границ Украины и призывают РФ к деэскалации и соблюдению международных обязательств по военной деятельности.
Также послы G7 заявили о поддержке усилий Франции и Германии в нормандском формате по достижению полного выполнения минских соглашений для урегулирования ситуации на Донбассе.
- 7 декабря 2021 года состоялись переговоры президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. LIGA.net вела хронику этого события.
- В Белом доме после переговоров заявили, что Байден ясно дал понять Путину: США и их союзники ответят решительными санкциями и другими мерами в случае военной эскалации РФ против Украины. Кремль изложил свою версию итогов переговоров.
- Байден также анонсировал возможную встречу представителей США и стран НАТО с представителями России.
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