Послы G7 предупредили Россию о масштабных последствиях в случае нападения на Украину

Россия столкнется с масштабными последствиями и заплатит высокую цену, если президент РФ Владимир Путин нападет на Украину. Об этом говорится в проекте заявления послов G7, опубликованном Reuters.

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"Россия не должна сомневаться в том, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену", – сказано в проекте заявления.

Послы G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) подтверждают свою "непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также праву любого суверенного государства определять свое будущее".

Во время встречи в Ливерпуле послы заявили, что они едины в осуждении наращивания войск у границ Украины и призывают РФ к деэскалации и соблюдению международных обязательств по военной деятельности.

Также послы G7 заявили о поддержке усилий Франции и Германии в нормандском формате по достижению полного выполнения минских соглашений для урегулирования ситуации на Донбассе.

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Оксана Житнюк

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