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Россия заплатит ужасную цену в случае вторжения в Украину – Байден

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2021, 07:37
Россия заплатит ужасную цену в случае вторжения в Украину – Байден - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден предупредил президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, что Россия заплатит "ужасную цену" и столкнется с разрушительными экономическими последствиями, если решится на масштабное вторжение в Украину. Об этом Байден рассказал журналистам, сообщает Reuters.

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"Я абсолютно ясно дал понять президенту Путину... что, если он двинется на Украину, экономические последствия для его экономики будут разрушительными", – сказал Байден.

Также он отметил, что возможность отправки американских войск в Украину в случае вторжения "никогда не обсуждалась", хотя в таком случае от США и НАТО потребуется направить больше сил на восточный фланг Альянса для усиления защиты.

Еще Байден сказал, что он дал понять российскому лидеру, что положение России в мире "заметно" изменится в случае агрессии.

Владислав Сердюк
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война Донбасс джо байден
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