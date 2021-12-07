Кремль опубликовал свою версию итогов переговоров Байдена с Путиным

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом высказал озабоченность некими "провокационными действиями Киева против Донбасса" и потребовал юридических гарантий нерасширения НАТО в восточном направлении. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Там отметили, что тема Украины заняла преобладающее место в переговорах.

Путин посетовал на якобы "деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж минских соглашений" и договоренностей в нормандском формате.

"Джозеф Байден, со своей стороны, акцентировал якобы "угрожающий" характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки", – сказано в сообщении.

В ответ, согласно сообщению Кремля, Путин сказал Байдену, что "не следует перекладывать ответственность на плечи России", поскольку, по его мнению, "именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей".

Путин сказал, что Россия "серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений".

Вчера и сегодня ряд западных СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Байден рассматривает возможность применения против России таких санкций, угроза введения которых может удержать Путина от вторжения в Украину. Речь шла о возможном ограничении обмена российской валюты и отключении РФ от международной платежной системы SWIFT.

Сегодня прошли переговоры американского президента Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина. Саммит прошел на фоне беспрецедентной за последние годы эскалации у границ Украины: Россия стянула войска, антиукраинская риторика в заявлениях ее чиновников и в СМИ РФ снова на пике. Официальный Киев и Запад говорят о риске нового вторжения. Москва все отрицает.

В пресс-службе Белого дома по итогам переговоров заявили, что Байден ясно дал понять Путину, что США и их союзники ответят решительными экономическими санкциями и другими мерами в случае военной эскалации РФ против Украины.

Вадим Ребрина

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