Для России приготовили "чертовски агрессивный пакет" санкций, если она нападет – CNN

Администрация президента Джо Байдена рассматривает возможность применения против России таких санкций, угроза введения которых может удержать президента России Владимира Путина от вторжения в Украину. Об этом CNN сообщили источники, близкие к центру принятия решений в Белом Доме.

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Обсуждаемые варианты, по их словам, включают меры против членов ближайшего окружения Путина, российской энергетической отрасли, а также потенциально "ядерный" вариант - отключение России от международной платежной системы SWIFT.

Источники агентства заявили, что окончательные решения о том, какие санкции применять и когда, пока не приняты. Администрация Байдена сейчас ведет переговоры с европейскими партнерами, многие из которых имеют более тесные экономические связи с Россией, в надежде на совместные согласованные действия.

"Мы собрали чертовски агрессивный пакет", – сказал источник CNN. Он считает, что Россия должна осознавать, что в случае ее вторжения в Украину против нее будут введены самые жесткие экономические санкции, которые когда-либо применялись - за исключением, возможно, санкций против Ирана и Северной Кореи.

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил: против РФ введут санкции, которых еще не было, а НАТО намерены перебросить дополнительные войска на свой восточный фланг.

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Сергей Бережной

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