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Резников о возможной эскалации: Путь умиротворения не рассматриваем, Украина даст отпор

Цей матеріал також доступний українською
03.12.2021, 11:26
Резников о возможной эскалации: Путь умиротворения не рассматриваем, Украина даст отпор - Фото
Алексей Резников (Фото: пресс-служба Верховной Рады)

Украина не будет "умиротворять" агрессора и даст отпор, если Россия устроит эскалацию. Об этом 3 декабря заявил министр обороны Алексей Резников во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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"Путь "умиротворения" агрессора не рассматривается. В случае надобности Украина даст отпор", – сказал министр, добавив, что Украина при этом заинтересована в политико-дипломатическом сценарии, и никаких силовых провокаций с нашей стороны быть не может.

Он отметил, что украинская разведка анализирует все сценарии, включая самые плохие. Вероятность масштабной эскалации со стороны России существует, наиболее вероятное время – конец января. При этом Резников подчеркнул, что такой сценарий является возможным, но не обязательным.

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По словам министра, Украина должна отвернуть сценарий эскалации, в том числе при поддержке партнеров.

"Способ – сделать цену возможной эскалации неприемлемой для агрессора", – заявил Резников.

Он сообщил, что сейчас количество российских войск, которые могут быть задействованы в эскалации, оценивается в 94 300 человек. Сейчас у границ Украины и в оккупированном Крыму в постоянной готовности находится 41 батальонно-тактическая группа российских войск: 33 из них – на постоянной основе, восемь – дополнительно переброшены в Крым. Также сохраняется напряжение в Азово-Черноморском регионе.

Резников добавил, что Украина и партнеры наблюдают за маневрами РФ, а направления с наибольшими рисками укрепляются, потому "никаких сюрпризов не будет".

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Оксана Житнюк
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Алексей Резников ВСУ война Донбасс армия агрессия рф
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