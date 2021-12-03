Вторжение России в Украину затронет важные интересы США и НАТО, предостерегли в Пентагоне

Возможное новое вторжение России в Украину затронет важные интересы нацбезопасности США и НАТО. Об этом заявил во время полета из Сеула в Вашингтон глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли, пишет Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он отметил, что в Пентагоне видят "достаточно" признаков, что Россия что-то затеяла у границ Украины, чтобы это вызвало "серьезную озабоченность". Reuters пишет, ссылаясь на экспертов, что вторжение может дестабилизировать ситуацию в мире: Китай ведь не скрывает своих намерений в отношении Тайваня.

Милли подчеркнул, что в последнее время российская риторика "становится все более жесткой".

"Если русские совершат открытый акт военной агрессии против национального государства, независимого с 1991 года, на карту будут поставлены важные интересы нацбезопасности США и стран-членов НАТО", – сказал Милли.

Смотрите также: У Путина пугают россиян, что "НАТО окружает Россию". Посмотрите карту

Он отказался рассказать, что именно и какие индикаторы отслеживает разведка США, но подчеркнул: "Мы отслеживаем все, и сейчас там достаточно информации, чтобы вызвать серьезную озабоченность". Генерал также отказался обсуждать, какие варианты действий могут быть рассмотрены Пентагоном в случае нового вторжения россиян в Украину.

Кроме того, высокопоставленный офицер армии США не обсудил и вопрос, может ли президент России Владимир Путин "воодушевиться" уходом американцев из Афганистана, сказав: "Вам нужно спросить Путина".

При этом Милли подчеркнул, что "для любой страны было бы ошибкой сделать широкий стратегический вывод, основанный на уходе США из Афганистана, а затем использовать это событие и автоматически применить его к другим ситуациям".

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.