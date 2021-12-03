UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Вторжение России в Украину затронет важные интересы США и НАТО, предостерегли в Пентагоне

Цей матеріал також доступний українською
03.12.2021, 09:09
Вторжение России в Украину затронет важные интересы США и НАТО, предостерегли в Пентагоне - Фото
Марк Милли (фото - EPA)

Возможное новое вторжение России в Украину затронет важные интересы нацбезопасности США и НАТО. Об этом заявил во время полета из Сеула в Вашингтон глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли, пишет Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он отметил, что в Пентагоне видят "достаточно" признаков, что Россия что-то затеяла у границ Украины, чтобы это вызвало "серьезную озабоченность". Reuters пишет, ссылаясь на экспертов, что вторжение может дестабилизировать ситуацию в мире: Китай ведь не скрывает своих намерений в отношении Тайваня.

Милли подчеркнул, что в последнее время российская риторика "становится все более жесткой".

"Если русские совершат открытый акт военной агрессии против национального государства, независимого с 1991 года, на карту будут поставлены важные интересы нацбезопасности США и стран-членов НАТО", – сказал Милли.

Смотрите также: У Путина пугают россиян, что "НАТО окружает Россию". Посмотрите карту 

Он отказался рассказать, что именно и какие индикаторы отслеживает разведка США, но подчеркнул: "Мы отслеживаем все, и сейчас там достаточно информации, чтобы вызвать серьезную озабоченность". Генерал также отказался обсуждать, какие варианты действий могут быть рассмотрены Пентагоном в случае нового вторжения россиян в Украину.

Кроме того, высокопоставленный офицер армии США не обсудил и вопрос, может ли президент России Владимир Путин "воодушевиться" уходом американцев из Афганистана, сказав: "Вам нужно спросить Путина".

При этом Милли подчеркнул, что "для любой страны было бы ошибкой сделать широкий стратегический вывод, основанный на уходе США из Афганистана, а затем использовать это событие и автоматически применить его к другим ситуациям".

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагон агрессия России война Донбасс геополитика угроза поддержка оккупация вторжение союзники сдерживание Марк Милли
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 