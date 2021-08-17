Афганистан захватили слишком быстро. НАТО нужно извлечь уроки – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Вооруженные силы Афганистана были повержены слишком быстро – из-за этого боевики Талибана смогли захватить страну. Об этом он сказал на брифинге.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

По его словам, ослабление афганской армии стало неожиданностью - НАТО "нужно извлечь уроки".

"Политическое руководство не смогло противостоять Талибану и обеспечить мирное решение (конфлікта - ред.), которого желал афганский народ. Провал афганского руководства привел к трагедии, свидетелями которой мы являемся сегодня", – говорит Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что цель НАТО заключалась в том, чтобы помочь Афганистану построить "жизнеспособное государство", а не поддерживать там постоянное присутствие.

Читайте также: Кадры дня. Сотни беженцев на палубе "летающего грузовика" ВВС США, спутниковые фото Кабула

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.