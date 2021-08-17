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Афганистан захватили слишком быстро. НАТО нужно извлечь уроки – Столтенберг

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2021, 17:02
Афганистан захватили слишком быстро. НАТО нужно извлечь уроки – Столтенберг - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Вооруженные силы Афганистана были повержены слишком быстро – из-за этого боевики Талибана смогли захватить страну. Об этом он сказал на брифинге. 

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По его словам, ослабление афганской армии стало неожиданностью - НАТО "нужно извлечь уроки".

"Политическое руководство не смогло противостоять Талибану и обеспечить мирное решение (конфлікта - ред.), которого желал афганский народ. Провал афганского руководства привел к трагедии, свидетелями которой мы являемся сегодня", – говорит Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что цель НАТО заключалась в том, чтобы помочь Афганистану построить "жизнеспособное государство", а не поддерживать там постоянное присутствие.

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Станислав Стороженко
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нато Афганистан талибан йенс столтенберг
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