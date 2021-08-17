Афганистан захватили слишком быстро. НАТО нужно извлечь уроки – Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Вооруженные силы Афганистана были повержены слишком быстро – из-за этого боевики Талибана смогли захватить страну. Об этом он сказал на брифинге.
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По его словам, ослабление афганской армии стало неожиданностью - НАТО "нужно извлечь уроки".
"Политическое руководство не смогло противостоять Талибану и обеспечить мирное решение (конфлікта - ред.), которого желал афганский народ. Провал афганского руководства привел к трагедии, свидетелями которой мы являемся сегодня", – говорит Столтенберг.
Генсек НАТО подчеркнул, что цель НАТО заключалась в том, чтобы помочь Афганистану построить "жизнеспособное государство", а не поддерживать там постоянное присутствие.
- 15 августа талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена". И.о главы МВД страны Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что переход власти пройдет мирно, а боевики якобы получили приказ не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством.
- Афганский президент Ашраф Гани вместе с частью топ-чиновников бежал из страны, возможно, в Узбекистан.
- Утром 16 августа тысячи мирных афганских жителей, пытаясь бежать из страны, заполнили аэропорт Кабула. Некоторые из афганцев цеплялись за военно-транспортный самолет США, когда он рулил на взлетно-посадочной полосе. Также были сообщения о нескольких людях, которые пытались улететь снаружи самолета и погибли при падении на взлете.
- Утром 16 августа из Кабула украинским самолетом были эвакуированы почти 80 человек. Вечером в тот же день министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что из Кабула не может вылететь другой самолет с украинцами.
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