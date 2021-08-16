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Самолет с украинцами не может вылететь из Кабула – МИД

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2021, 20:38
Самолет с украинцами не может вылететь из Кабула – МИД - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Украинский самолет, который должен эвакуировать людей из Афганистана, не может вылететь из аэропорта Кабула. Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент Укринформа.

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"Но сейчас самая большая проблема в том, что у нас есть борт, который там находится, который не может вылететь. Он теоретически в какой-то момент сможет вылететь, но сможет ли новый украинский самолет туда прибыть – это пока вопрос без ответа. Ответ на этот вопрос будет зависеть от стабилизации ситуации в Афганистане", – сказал министр.

Он назвал ситуацию в аэропорту Кабула критической.

Кулеба отметил, что Украина готова брать на свободные места граждан других государств, в том числе Афганистана.

По его данным, желание эвакуироваться высказали около 50 человек.

Спикер МИД Олег Николенко сообщил, что речь идет о примерно 90 украинцах афганского происхождения и членов их семей. Об этом он написал в Facebook. 

Посольства Украины в Таджикистане и Пакистане сейчас формируют список граждан, которые хотят быть эвакуированными из Афганистана.

Николенко отметил, что для получения помощи украинцы в Афганистане должны сообщить посольству в Таджикистане или Пакистане свои контактные данные и место нахождения: +992 900 00 6520, +992 372 35 8412, [email protected] или +925 126 08966, [email protected]

Родственники в Украине также могут обратиться на круглосуточную горячую линию МИД: +380 44 238 1657, [email protected].

  • Сегодня утром тысячи мирных афганских жителей, пытаясь бежать из страны, заполнили аэропорт Кабула после того, как столицу захватили талибы. Некоторые из афганцев цеплялись за военно-транспортный самолет США, когда он рулил на взлетно-посадочной полосе. Также были сообщения о нескольких людях, которые пытались улететь снаружи самолета и погибли при падении на взлете.
  • Reuters со ссылкой на источники сообщает, что пять человек были убиты в результате хаоса в аэропорту. Американские военные говорят о двух убитых – они открыли огонь по солдатам США.
  • Авиационные власти Афганистана заявили в понедельник, что воздушное пространство страны "передано военным", и посоветовали авиакомпаниям избегать воздушных коридоров страны, что побудило крупные авиакомпании отменить рейсы.
  • Сегодня утром из Кабула украинским самолетом эвакуированы почти 80 человек.
Вадим Ребрина
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МИД Афганистан Кабул дмитрий кулеба
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