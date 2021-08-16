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Украина эвакуировала из Афганистана почти 80 человек – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2021, 09:15
Украина эвакуировала из Афганистана почти 80 человек – Зеленский - Фото
Талибы в Джалалабаде (Фото – EPA)

Из Кабула украинским самолетом эвакуированы почти 80 человек, сообщил в Twitter президент Владимир Зеленский.

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"Из-за роста насилия в Афганистане Украина активизирует усилия для безопасного возвращения своих граждан домой. Из Кабула сегодня эвакуировали более 30 украинцев. Вскоре они будут в безопасности. Украина всегда придет на помощь своим гражданам, что бы ни происходило в мире!" – заявил Зеленский.

Позже президент уточнил, что украинский самолет вывез из Кабула почти 80 человек, в том числе восемь украинцев и граждан других стран, которые попросили о срочной эвакуации. По словам Зеленского, все они в безопасности.

По информации главы МИД Дмитрия Кулебы, украинский самолет вывез 79 человек, в том числе граждан Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана. МИД продолжает собирать информацию о гражданах, которые нуждаются в эвакуации из Афганистана.

  • Вчера, 15 августа, талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена".
  • И.о главы МВД страны Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что переход власти пройдет мирно, а боевики якобы получили приказ не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством.
  • Афганский президент Ашраф Гани вместе с частью топ-чиновников бежал из страны, возможно, в Узбекистан.
  • Талибы сначала заявили, что не собираются формировать коалиционное правительство, затем уточнили, что туда войдут афганцы не из их движения.

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Денис Юдин
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