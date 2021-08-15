Талибан отказался от идеи переходного правительства в Афганистане – Reuters
15.08.2021, 19:34
Боевики Талибана (Фото: EPA)
Боевики Талибана отказались от идеи переходного правительства в Афганистане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух представителей талибов.
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Как отмечается, в Афганистане не будет переходного правительства – Талибан ожидает полной передачи власти.
- В апреле США объявили о выводе войск из Афганистана. После этого Талибан начал активное наступление на правительственные войска.
- Ранее сегодня, 15 августа, президент Ашраф Гани бежал из Афганистана после того, как боевики Талибана вошли в столицу Кабул, завершив свое возвращение к власти через два десятилетия.
- Исполняющий обязанности министра внутренних дел правительства Абдул Саттар Мирзакавал говорил, что власть будет передана временной администрации.
- Главой временной афганской администрации должны были назначить американского академика и бывшего министра внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали.
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