Талибан отказался от идеи переходного правительства в Афганистане – Reuters

Боевики Талибана отказались от идеи переходного правительства в Афганистане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух представителей талибов.

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Как отмечается, в Афганистане не будет переходного правительства – Талибан ожидает полной передачи власти.

В апреле США объявили о выводе войск из Афганистана. После этого Талибан начал активное наступление на правительственные войска.

Ранее сегодня, 15 августа, президент Ашраф Гани бежал из Афганистана после того, как боевики Талибана вошли в столицу Кабул, завершив свое возвращение к власти через два десятилетия.

Исполняющий обязанности министра внутренних дел правительства Абдул Саттар Мирзакавал говорил, что власть будет передана временной администрации.

Главой временной афганской администрации должны были назначить американского академика и бывшего министра внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали.

Наталия Медведева

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