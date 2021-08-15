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Президент Афганистана бежал из страны – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2021, 18:20
Президент Афганистана бежал из страны – СМИ - Фото
Ашраф Гани (ФОто: EPA-EFE/SHAWN THEW)

Президент Афганистана Ашраф Гани выехал из страны после того, как талибы без боя вошли в Кабул. Об этом сообщает Tolo News со ссылкой на источники, близкие к президенту.

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По словам источников, вместе с Гани страну покинули его помощники.

По информации Азия-Плюс, чиновник в правительстве президента Афганистана Саджад Нуристани сообщил, что Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

По словам Нуристани, Гани сопровождают его советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли.

Нуристани отметил, что после Таджикистана Гани должен вылететь в третью страну, но в какую именно, пока не известно.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны Бисмилля Хан Мохаммади заявил, что президент передал полномочия по урегулированию кризиса в стране другим политическим лидерам.

По словам Мухаммада, афганская делегация отправится в Доху (Катар) в понедельник, 16 августа, для переговоров с Талибаном.

По информации BBC, покинул страну не только Гани, но и вице-президент Амрулла Салех.

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Наталия Медведева
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талибан ашраф гани
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