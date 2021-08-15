Президент Афганистана бежал из страны – СМИ
Президент Афганистана Ашраф Гани выехал из страны после того, как талибы без боя вошли в Кабул. Об этом сообщает Tolo News со ссылкой на источники, близкие к президенту.
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По словам источников, вместе с Гани страну покинули его помощники.
По информации Азия-Плюс, чиновник в правительстве президента Афганистана Саджад Нуристани сообщил, что Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.
По словам Нуристани, Гани сопровождают его советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли.
Нуристани отметил, что после Таджикистана Гани должен вылететь в третью страну, но в какую именно, пока не известно.
Ранее исполняющий обязанности министра обороны Бисмилля Хан Мохаммади заявил, что президент передал полномочия по урегулированию кризиса в стране другим политическим лидерам.
По словам Мухаммада, афганская делегация отправится в Доху (Катар) в понедельник, 16 августа, для переговоров с Талибаном.
По информации BBC, покинул страну не только Гани, но и вице-президент Амрулла Салех.
- В апреле США объявили о выводе войск из Афганистана. После этого Талибан начал активное наступление на правительственные войска.
- 6 августа 2021-го Талибан захватил первую столицу провинции, спустя несколько дней число подконтрольных им столиц провинций перевалило за десять. Талибы не намерены делить власть с действующим правительством и стремятся установить шариат.
- 12 августа талибы взяли Герат, а также захватили Кандагар. США и Британия направили войска для эвакуации посольств. Китай провел переговоры с Талибаном, Россия тоже.
- 14 августа боевики захватили город Мазари-Шариф на севере Афганистана – благодаря этому талибы одержали контроль над всем севером страны. На следующий день пал Джелалабад.
- Ранее сегодня, 15 августа, боевики Талибана заявили о взятии под контроль всей территории Афганистана и ожидают мирной передачи власти.
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