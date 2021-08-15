Война в Афганистане. Талибан захватил все ключевые города, остался только Кабул
Сегодня боевики Талибана без боя захватили ключевой город на востоке страны Джелалабад. Теперь Кабул – единственный большой город, находящийся под контролем правительства. Об этом сообщает BBC.
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Захват Джелалабада последовал сразу после падения Мазари-Шарифа днем ранее. Талибы вторглись в город без единого выстрела, столкновений не происходит, поскольку "губернатор сдался": "Разрешение прохода талибам было единственным способом спасти жизни мирных жителей".
Сейчас талибы контролируют 23 из 34 провинциальных столиц.
Более 250 000 человек стали беженцами в результате боевых действий, многие из них нашли убежище в Кабуле. Некоторые бежавшие из районов, контролируемых талибами, заявили, что те требовали, чтобы семьи выдавали незамужних девушек и женщин в жены боевикам. Также женщин заставляют носить бурку, а боевики вернули практику телесных наказаний – избивали людей за нарушение социальных правил.
Жители Кабула выстраиваются в очереди в банках, чтобы снять сбережения. В некоторых учреждения уже закончились деньги.
США начали эвакуацию сотрудников из посольства в Кабуле. Их отвезли в аэропорт, где они сели в шесть больших военно-транспортных самолетов. США направили в Афганистан 5000 военных для помощи в операции.
- В апреле США объявили о выводе войск из Афганистана. После этого Талибан начал активное наступление на правительственные войска.
- 6 августа 2021-го Талибан захватил первую столицу провинции, спустя несколько дней число подконтрольных им столиц провинций перевалило за десять. Талибы не намерены делить власть с действующим правительством и стремятся установить шариат.
- 12 августа талибы взяли Герат, а также захватили Кандагар. США и Британия направили войска для эвакуации посольств. Китай провел переговоры с Талибаном, Россия тоже.
- 14 августа боевики захватили город Мазари-Шариф на севере Афганистана – благодаря этому талибы одержали контроль над всем севером страны.
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