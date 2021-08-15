Война в Афганистане. Талибан захватил все ключевые города, остался только Кабул

Сегодня боевики Талибана без боя захватили ключевой город на востоке страны Джелалабад. Теперь Кабул – единственный большой город, находящийся под контролем правительства. Об этом сообщает BBC.

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Захват Джелалабада последовал сразу после падения Мазари-Шарифа днем ранее. Талибы вторглись в город без единого выстрела, столкновений не происходит, поскольку "губернатор сдался": "Разрешение прохода талибам было единственным способом спасти жизни мирных жителей".

Сейчас талибы контролируют 23 из 34 провинциальных столиц.

Более 250 000 человек стали беженцами в результате боевых действий, многие из них нашли убежище в Кабуле. Некоторые бежавшие из районов, контролируемых талибами, заявили, что те требовали, чтобы семьи выдавали незамужних девушек и женщин в жены боевикам. Также женщин заставляют носить бурку, а боевики вернули практику телесных наказаний – избивали людей за нарушение социальных правил. Жители Кабула выстраиваются в очереди в банках, чтобы снять сбережения. В некоторых учреждения уже закончились деньги.

США начали эвакуацию сотрудников из посольства в Кабуле. Их отвезли в аэропорт, где они сели в шесть больших военно-транспортных самолетов. США направили в Афганистан 5000 военных для помощи в операции.

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