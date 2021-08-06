Война в Афганистане. Талибы захватили первую столицу провинции

Талибан захватил первую столицу провинции в Афганистане с начала широкомасштабного наступления на правительственные силы. Об этом сообщает BBC.

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Талибы захватили город Зарандж – столицу провинции Нимроз на юго-западе страны.

Также опасности быть захваченными боевиками Талибана подвергаются Герат на западе и южные Кандагар и Лашкаргах.

Сначала Талибы захватили окрестности Заранджа, а сам город, по словам заместителя губернатора Нимроза – Рох Гул Хайрзад, пал без боя.

Она и другие местные чиновники жаловались на отсутствие поддержки со стороны афганского правительства.

"Город был в опасности, но никто из центрального правительства нас не слушал", – сказала Хайрзад.

В феврале 2020 года талибы заключили договоренность с США о выводе иностранных войск из Афганистана.

В феврале 2020 года талибы с США о выводе иностранных войск из Афганистана. В ноябре США начали поэтапный вывод войск из Афганистана, который должен завершиться к концу августа.

В ноябре США начали войск из Афганистана, который к концу августа. Разведка США прогнозирует, что официальное правительство в Кабуле может пасть уже через шесть месяцев . По оценке Пентагона, более половины районных центров Афганистана уже захвачены талибами.

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Наталия Медведева

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