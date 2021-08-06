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Война в Афганистане. Талибы захватили первую столицу провинции

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2021, 23:44
Война в Афганистане. Талибы захватили первую столицу провинции - Фото
Афганистан (Фото: EPA-EFE/JALIL REZAYEE)

Талибан захватил первую столицу провинции в Афганистане с начала широкомасштабного наступления на правительственные силы. Об этом сообщает BBC.

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Талибы захватили город Зарандж – столицу провинции Нимроз на юго-западе страны.

Также опасности быть захваченными боевиками Талибана подвергаются Герат на западе и южные Кандагар и Лашкаргах.

Сначала Талибы захватили окрестности Заранджа, а сам город, по словам заместителя губернатора Нимроза – Рох Гул Хайрзад, пал без боя.

Она и другие местные чиновники жаловались на отсутствие поддержки со стороны афганского правительства.

"Город был в опасности, но никто из центрального правительства нас не слушал", – сказала Хайрзад.

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Наталия Медведева
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талибан афганистан Нимроз
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