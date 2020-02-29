США и Талибан подписали мирное соглашение

США и движение Талибан подписали в столице Катара Дохе мирное соглашение, которое может стать шагом к окончанию войны в Афганистане, сообщает New York Times.
Со стороны США соглашение подписал посланник Залмай Халилзад, со стороны Талибана - мулла Абдул Гани Барадар. Также на церемонии присутствовал госсекретарь США Майкл Помпео.
Соглашение было подписано после более года переговоров, которые неоднократно останавливались и возобновлялись.
Если талибы выполнят соглашение, среди условий которого - разрыв связей с международными террористическими группами, включая Аль Каеду, а также переговоры с правительством Афганистана, США полностью выведут из Афганистана свои войска.
США начали войну в Афганистане после атаки террористов 11 сентября 2001 года, она длится уже 18 лет. В настоящий момент в стране находятся около 13 000 американских солдат.
В войне погибли более 3500 солдат США и их союзников, также погибли десятки тысяч афганцев. Война обошлась США в $2 трлн.