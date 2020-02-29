США и Талибан подписали мирное соглашение

Президент Афганистана Асфар Гани, министр обороны США Марк Эспер и генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Кабуле после подписания соглашения между США и Талибаном (Фото - EPA)

США и движение Талибан подписали в столице Катара Дохе мирное соглашение, которое может стать шагом к окончанию войны в Афганистане, сообщает New York Times.

Со стороны США соглашение подписал посланник Залмай Халилзад, со стороны Талибана - мулла Абдул Гани Барадар. Также на церемонии присутствовал госсекретарь США Майкл Помпео.

Соглашение было подписано после более года переговоров, которые неоднократно останавливались и возобновлялись.

Если талибы выполнят соглашение, среди условий которого - разрыв связей с международными террористическими группами, включая Аль Каеду, а также переговоры с правительством Афганистана, США полностью выведут из Афганистана свои войска.

США начали войну в Афганистане после атаки террористов 11 сентября 2001 года, она длится уже 18 лет. В настоящий момент в стране находятся около 13 000 американских солдат.

В войне погибли более 3500 солдат США и их союзников, также погибли десятки тысяч афганцев. Война обошлась США в $2 трлн.

8 сентября переговоры между США и талибами были остановлены президентом США Дональдом Трампом после того, как во время нападения в Кабуле погибли 12 человек, включая американского солдата.

28 ноября в Афганистан неожиданно прилетел Трамп и заявил, что талибы готовы "заключить сделку".

7 декабря США возобновили переговоры с Талибаном.