Трамп отменил переговоры по Афганистану, Талибан недоволен

Президент США Дональд Трамп заявил, что он отменил секретные переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани и лидерами Талибана, которые предполагалось провести сегодня в его резиденции в Кэмп-Дэвиде. Об этом сообщает Голос Америки.
Вчера вечером Трамп опубликовал серию твитов о том, что срочно отменил подготовку к встрече, после взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в Кабуле в результате которого погибли 12 человек, включая американского военного.
Трамп заявил, что Талибан осуществил атаку, чтобы создать ложный рычаг давления.
Президент отметил, что если Талибан "не может согласиться с прекращением огня в период этих очень важных мирных переговоров и даже готов убить 12 невинных людей, то у них, вероятно, нет способностей к заключению какого бы то ни было серьезного соглашения".
В Талибане осудили решение Трампа, заявив, что американские собеседники на переговорах были довольны соглашением, которое обе стороны выработали в Дохе, и что 23 сентября было определено датой перехода к следующему этапу - началу переговоров с другими афганскими сторонами.
Группировка также подчеркнула, что не откажется от борьбы, и что США будут вынуждены в конце концов вернуться за стол переговоров.
"Американцы пострадают больше, чем кто-либо другой из-за отмены переговоров", - заявил представитель движения Забиулла Муджахид.
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