Трамп отменил переговоры по Афганистану, Талибан недоволен

Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что он отменил секретные переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани и лидерами Талибана, которые предполагалось провести сегодня в его резиденции в Кэмп-Дэвиде. Об этом сообщает Голос Америки.

Вчера вечером Трамп опубликовал серию твитов о том, что срочно отменил подготовку к встрече, после взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в Кабуле в результате которого погибли 12 человек, включая американского военного.

Трамп заявил, что Талибан осуществил атаку, чтобы создать ложный рычаг давления.

Президент отметил, что если Талибан "не может согласиться с прекращением огня в период этих очень важных мирных переговоров и даже готов убить 12 невинных людей, то у них, вероятно, нет способностей к заключению какого бы то ни было серьезного соглашения".

В Талибане осудили решение Трампа, заявив, что американские собеседники на переговорах были довольны соглашением, которое обе стороны выработали в Дохе, и что 23 сентября было определено датой перехода к следующему этапу - началу переговоров с другими афганскими сторонами.

Группировка также подчеркнула, что не откажется от борьбы, и что США будут вынуждены в конце концов вернуться за стол переговоров.

"Американцы пострадают больше, чем кто-либо другой из-за отмены переговоров", - заявил представитель движения Забиулла Муджахид.

2 сентября сообщалось, что США достигли предварительного соглашения с Талибаном , по условиям которого американские войска должны будут освободить пять военных баз в Афганистане в течение 135 дней после подписания документа.

29 августа Трамп объявил, что американский контингент в Афганистане планируется сократить до 8600 человек, после чего будет решено, как действовать дальше.

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