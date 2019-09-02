США обещают Талибану вывести 5000 военных из Афганистана

США достигли предварительного рамочного соглашения с Талибаном, по условиям которого американские войска должны будут освободить пять военных баз в Афганистане в течение 135 дней после подписания документа. Об этом сообщил спецпредставитель США Залмай Халилзад, выступая в эфире крупнейшего афганского частного телеканала TOLOnews, передает Голос Америки.
По его словам, с баз будут выведены 5000 военнослужащих. В настоящий момент в Афганистане находятся 14 000 американских военных, и насчитывается семь баз, которые находятся в ведении США.
Вчера Халилзад объявил о завершении девятого раунда мирных переговоров с Талибаном в Кабуле и сообщил, что едет в Кабул, чтобы рассказать об этом афганским властям.
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