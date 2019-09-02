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США обещают Талибану вывести 5000 военных из Афганистана

США обещают Талибану вывести 5000 военных из Афганистана - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
02.09.2019, 22:44

По словам спецпредставителя Госдепа Халилзада, с баз будут выведены 5000 военнослужащих

США достигли предварительного рамочного соглашения с Талибаном, по условиям которого американские войска должны будут освободить пять военных баз в Афганистане в течение 135 дней после подписания документа. Об этом сообщил спецпредставитель США Залмай Халилзад, выступая в эфире крупнейшего афганского частного телеканала TOLOnews, передает  Голос Америки.

По его словам, с баз будут выведены 5000 военнослужащих. В настоящий момент в Афганистане находятся 14 000 американских военных, и насчитывается семь баз, которые находятся в ведении США.

Вчера Халилзад объявил о завершении девятого раунда мирных переговоров с Талибаном в Кабуле и сообщил, что едет в Кабул, чтобы рассказать об этом афганским властям.

  • Президент США Дональд Трамп 29 августа объявил, что американский контингент в Афганистане планируется сократить до 8600 человек, после чего будет решено, как действовать дальше.
  • Есть предположения, что Трамп хочет вывести все американские войска из Афганистана к концу следующего года - в преддверии президентских выборов в США.
  • В Вашингтоне настаивают, что вывод войск будет основан на соблюдении определенных условий и прекратится, если Талибан отступит от договоренностей.

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