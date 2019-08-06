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Столтенберг об Афганистане: Есть реальный шанс установить мир

Столтенберг об Афганистане: Есть реальный шанс установить мир - Фото
Йенс Столтенберг (фото - EPA)
06.08.2019, 07:35

Генсек НАТО считает, что сейчас стороны конфликта в Афганистане ближе к мирному соглашению, чем когда-либо

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что существует реальный шанс мирного урегулирования в Афганистане. Об этом сообщает Голос Америки.

"Сейчас мы видим реальный шанс на мир в Афганистане, мы ближе к мирному соглашению, чем когда-либо", - сказал Столтенберг. Так он прокомментировал продолжающиеся в катарской Дохе переговоры между представителями США и движения "Талибан".

Представители США и "Талибана" 4 августа детально обсудили некоторые элементы соглашения, призванного положить конец 18-летнему конфликту в Афганистане.

США хотят вывести тысячи своих военнослужащих из страны. Но сначала они хотят получить от талибов заверения, что те отрекутся от "Аль-Каиды" и не допустят использования страны в качестве убежища для других боевиков, например, "Исламского государства".

4 августа в Кабуле был взорван микроавтобус, перевозивший работников частной Хуршидской теле- и радиосети. Два человека погибли, трое получили ранения.

До этого в Кабуле полицейский открыл огонь по своим коллегам, убив семерых правоохранителей.

Накануне талибы напали на блокпост полиции в провинции Дайкунди: десять полицейских убиты

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йенс столтенберг нато талибан
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