Столтенберг об Афганистане: Есть реальный шанс установить мир

Йенс Столтенберг (фото - EPA)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что существует реальный шанс мирного урегулирования в Афганистане. Об этом сообщает Голос Америки.

"Сейчас мы видим реальный шанс на мир в Афганистане, мы ближе к мирному соглашению, чем когда-либо", - сказал Столтенберг. Так он прокомментировал продолжающиеся в катарской Дохе переговоры между представителями США и движения "Талибан".

Представители США и "Талибана" 4 августа детально обсудили некоторые элементы соглашения, призванного положить конец 18-летнему конфликту в Афганистане.

США хотят вывести тысячи своих военнослужащих из страны. Но сначала они хотят получить от талибов заверения, что те отрекутся от "Аль-Каиды" и не допустят использования страны в качестве убежища для других боевиков, например, "Исламского государства".

4 августа в Кабуле был взорван микроавтобус, перевозивший работников частной Хуршидской теле- и радиосети. Два человека погибли, трое получили ранения.

До этого в Кабуле полицейский открыл огонь по своим коллегам, убив семерых правоохранителей.

Накануне талибы напали на блокпост полиции в провинции Дайкунди: десять полицейских убиты