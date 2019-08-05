Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Афганистане подорвали автобус с журналистами

В Афганистане подорвали автобус с журналистами - Фото
Взорванный автобус Хуршидской ТРС (фото - AFJC)
05.08.2019, 20:28

Журналисты опасаются, что нападения будут повторяться

4 августа в Кабуле был взорван микроавтобус, перевозивший работников частной Хуршидской теле- и радиосети. Два человека погибли, трое получили ранения. О происшествии сообщает Афганский журналистский центр (AFJC).

По информации правоохранительных органов, микроавтобус был взорван с помощью магнитного взрывного устройства. Отмечается, что взрыв произошел в 17:30, когда автобус развозил журналистов домой.

Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

"Страшная реальность состоит в том, что после недавней угрозы талибов мы ожидаем больше подобных нападений на журналистов и СМИ в Афганистане", - отметил исполнительный директор AFJC Ахмед Курайши.

В конце июня в Талибане заявили, что афганские СМИ будут под угрозой, если не прекратят трансляцию неугодных движению новостей.

Согласно данным AFJC, в 2019 году в Афганистане были убиты шесть журналистов и работников СМИ.

Читайте также: В Афганистане полицейский убил семерых коллег и сбежал к талибам

 

Напишите нам
взрыв афганистан теракт
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 