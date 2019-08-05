В Афганистане подорвали автобус с журналистами

Взорванный автобус Хуршидской ТРС (фото - AFJC)

4 августа в Кабуле был взорван микроавтобус, перевозивший работников частной Хуршидской теле- и радиосети. Два человека погибли, трое получили ранения. О происшествии сообщает Афганский журналистский центр (AFJC).

По информации правоохранительных органов, микроавтобус был взорван с помощью магнитного взрывного устройства. Отмечается, что взрыв произошел в 17:30, когда автобус развозил журналистов домой.

Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

"Страшная реальность состоит в том, что после недавней угрозы талибов мы ожидаем больше подобных нападений на журналистов и СМИ в Афганистане", - отметил исполнительный директор AFJC Ахмед Курайши.

В конце июня в Талибане заявили, что афганские СМИ будут под угрозой, если не прекратят трансляцию неугодных движению новостей.

Согласно данным AFJC, в 2019 году в Афганистане были убиты шесть журналистов и работников СМИ.

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