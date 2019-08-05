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В Афганистане полицейский убил семерых коллег и сбежал к талибам

В Афганистане полицейский убил семерых коллег и сбежал к талибам - Фото
Фото: ЕРА
05.08.2019, 10:27

Экстремистская группировка "Талибан" взяла на себя ответственность за убийство полицейских

В Кабуле, Афганистан, полицейский открыл огонь по своим коллегам, убив семерых правоохранителей. Инцидент произошел в воскресенье. Об этом сообщает AP со ссылкой на заявление местных властей.  

Как сообщает издание, воскресное нападение стало очередным случаем "инсайдерских атак", когда афганский правоохранитель или военный атакует афганские вооруженные силы или международные войска. 

Джамал Насер Барекзай, пресс-секретарь провинции, где была совершена атака, заявляет, что нападающий сбежал с места преступления в район Шах Вали Кот. По словам представителя местных властей, ведется расследование.

Представитель террористической группировки "Талибан" Кари Юсуф Ахмади сообщил, что сбежавший полицейский присоединился к их экстремистской организации. 

AP сообщает, что сегодня талибы контролируют половину страны и практически ежедневно совершают похожие атаки. 

3 августа по меньшей мере десять полицейских погибли в результате нападения боевиков экстремистской группировки "Талибан" на блокпост в афганской провинции Дайкунди.

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афганистан талибан
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