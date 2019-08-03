Талибы напали на блокпост в Афганистане: десять полицейских убиты

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По меньшей мере десять полицейских погибли в результате нападения боевиков экстремистской группировки "Талибан" на блокпост в афганской провинции Дайкунди. Об этом пишет The Washington Post.

Губернатор провинции Анвар Рахмат сообщил, что еще 15 полицейских получили ранения в результате нападения. Число убитых боевиков пока не установлено.

"Талибан" взял на себя ответственность за атаки, но никаких других детале не сообщил.

Сейчас группировка и специальный представитель США в Афганистане Залмай Халилзад планируют встречу для очередного этапа мирных переговоров.

Миссия ООН по содействию Афганистану на днях заявила, что проправительственные силы Афганистана, включая союзников по НАТО, убили в этой стране в первой половине текущего года больше мирных жителей, чем талибы.

Американские военные не согласились с приведенными миссией цифрами.

Президент США Дональд Трамп намерен вывести американских военных из Афганистана до президентских выборов, намеченных на ноябрь следующего года.