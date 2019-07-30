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Союзники в Афганистане убили больше гражданских чем Талибан - ООН

Союзники в Афганистане убили больше гражданских чем Талибан - ООН - Фото
Фото: ЕРА
30.07.2019, 16:18

Отмечается, что это произошло впервые за 18 лет конфликта в Афганистане

Проправительственные силы Афганистана, включая союзников по НАТО, убили в этой стране в первой половине 2019 года больше мирных жителей, чем боевики Талибана. Таковы данные Миссии ООН по содействию Афганистану, сообщает ВВС.

Отмечается, что это произошло впервые за 18 лет конфликта в Афганистане.

По данным ООН, официальные афганские формирования и силы НАТО убили около 717 гражданских лиц, боевики - 531.

В первые шесть месяцев года в результате воздушных ударов, нанесенных в основном американскими самолетами, погибли 363 человека, в том числе 89 детей, сообщили в ООН.

Вместе с тем в миссии говорят, что общее число жертв среди гражданского населения снижается. В первые шесть месяцев 2019 г было зарегистрировано 3812 жертв и пострадавших, что является самым низким показателем за первое полугодие, начиная с 2012 года.

Американские военные не согласны с приведенными цифрами. В Пентагоне утверждают, что их собственная информация более точна, однако там отказались привести какие-либо конкретные показатели.

Президент США Дональд Трамп намерен вывести американских военных из Афганистана до президентских выборов, намеченных на ноябрь 2020 года. 

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ООН нато афганистан талибан
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